«Аэрофлот» отрицает причастность сотрудников к контрабанде электроники

Москва, 20 октября. Среди подозреваемых в контрабанде электроники, задержанных в США, нет действующих или бывших сотрудников «Аэрофлота», сообщила ФАН представитель авиакомпании Юлия Спивакова.

Ранее США обвинили сотрудников российской авиакомпании в контрабанде электроники на 50 млн долларов. В Вашингтоне утверждают, что в рамках преступной схемы в Россию были вывезены устройства iPhone, iPad, Apple Watch и другая техника.

«В опубликованном списке граждан, которым предъявили обвинения, отсутствуют бывшие или действующие сотрудники «Аэрофлота», — подчеркнули в компании.

По словам Спиваковой, представительство «Аэрофлота» взаимодействует с российским посольством и генконсульством РФ в Нью-Йорке «для выяснения сути возможных претензий к «Аэрофлоту» и согласования дальнейших действий».

В компании добавили, что любые попытки трансграничных правонарушений пресекаются «Аэрофлотом». В частности, ранее совместно с правоохранителями «компания выявляла и пересекала попытки вовлечения сотрудников в подобную противоправную деятельность».

Ранее обвинения Вашингтона в адрес «Аэрофлота» прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что «российская компания сама имеет возможность в соответствующем порядке защищать свои интересы».

Как уточняют «Известия», в США были задержаны восемь человек. Еще два человека, чьи имена не раскрываются, находятся в розыске. Пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский заявил, что дипмиссия обратилась в Госдепартамент США за разъяснениями.