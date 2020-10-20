Депутат Госдумы рассказала, как увеличится детское пособие в 2021 году

Санкт-Петербург, 20 октября. Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о помощи семьям со стороны государства в виде выплат по уходу за ребенком в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Демографическая политика России. Вымирают ли русские люди?».

«Если у людей низкая заработная плата, то, конечно, это означает, что будет выплачиваться низкое пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Сегодня минимальный его размер все-таки повышен и составляет порядка семи тысяч рублей, в то время, как раньше он составлял примерно три с половиной тысячи рублей. Это, конечно, не позволяло решить проблемы. Но в месте с тем, верхняя планка составляет около двадцати семи тысяч рублей. Это уже другая история. То есть, если у женщины была достойная заработная плата, то у нее есть возможность достойно содержать ребенка, находясь в отпуске по уходу за ним», — сообщила Светлана Бессараб.

Депутат Госдумы подробно рассказала о государственных выплатах.

«Если ребенку от полутора до трех лет, и если доход члена семьи составляет меньше двух прожиточных минимумов, то есть возможность получить пособие на ребенка в размере прожиточного минимума, в зависимости от субъекта Российской Федерации — это где-то одиннадцать тысяч рублей, в среднем. Это немного, но все-таки это уже рост», — добавила депутат.

Продолжительность возможности получения пособия зависит от возраста ребенка.

«От трех до семи лет, если доходы на одного члена семьи составляют меньше одного прожиточного минимума, то на ребенка можно получить половину суммы прожиточного минимума — пять с половиной тысяч», — заявила эксперт.

Светлана Бессараб объяснила логику, на которой основывается размер пособий.

«В возрастном промежутке от трех до семи лет обеспеченность детскими садами гораздо выше, чем от полутора до трех лет, потому что в отдельных регионах Российской Федерации есть трудности с устройством ребенка в ясли. Если же кто-то из родителей решил находиться дома и воспитывать ребенка до семилетнего возраста, то будет выплачиваться половина прожиточного минимума», — объяснила специалист.

По словам депутата Госдумы, эти установки будут действительны до 2021 года.