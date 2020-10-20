Активность террористов в Рунете выросла в 1,5 раза в 2020 году

Москва, 20 октября. Число экстремистских и террористических преступлений в Рунете увеличилось в полтора раза в 2020 году, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».

«Только за девять месяцев 2020 года число зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера, совершенных с использованием интернета, возросло практически в полтора раза по сравнению с прошлым годом», — заявил Коков.

По его словам, наиболее подвержены влиянию террористов в Сети молодые люди, которые ищут «ответы на свои вопросы и пути их решения». При этом в России сайты с запрещенными материалами блокируются десятками тысяч: за последние шесть месяцев российские ведомства заблокировали 31 тысячу страниц, за прошлый год — более 84 тысяч страниц.

Кроме того, Коков отметил, что за последние семь лет число преступлений с применением IT-технологий выросло в 20 раз.