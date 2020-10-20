Эксперты обнаружили причину падения рождаемости в России

Демографический кризис в России — проблема известная. Государство всячески стимулирует молодые семьи, чтобы повысить рождаемость — это и различные меры поддержки многодетных семей, и материнский капитал, и программа по ипотеке «Молодая семья». Но демографического взрыва пока не наблюдается. Эксперты полагают, что падение рождаемости в России связано с высокой мужской смертностью и отсутствием комфортных условий для женщин. В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, специалисты постарались объяснить, почему рождаемость сегодня практически не зависит благосостояния общества.

Когда богатство оказывается пороком

Судя по тому, что проблема рождения детей актуальна не только для России, но и для богатых стран Европы, возникает подозрение, что дело вовсе не в деньгах, точнее не только в них. Научный руководитель лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Елизаров рассказал, как экономическое благополучие связано с рождаемостью.

«Это так называемый парадокс обратной связи. Считается, что в бедных странах рождаемость высокая, а в богатых странах она низкая. Но причина не в бедности или богатстве, как таковом. Если развитая страна становится беднее, рождаемость от этого не увеличится. Исследования в 60-х годах показали, что в бедных странах рождаемость высокая, а в странах, которые быстро развиваются, где меняется роль женщины, ее образование, востребованность на рынке труда, рождаемость снижается», — объясняет ученый.

Слова Елизарова подтвердила и старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики, социолог Ольга Исупова. Она привела в пример европейцев, которые, как только начали жить лучше, снизили уровень смертности и получили больший контроль над своей жизнью, стали сокращать количество детей в семьях. И это количество сейчас сократилось до того, что они перестали себя воспроизводить.

«Когда люди получают возможность контролировать свою жизнь, когда они начинают жить чуть-чуть лучше, рождаемость падает. Сейчас воспроизводят себя только семь или восемь африканских государств. Быстрее всего вымирают японцы, хотя это и не так заметно из-за их продолжительности жизни. Это называется демографический переход. Когда снижается смертность, снижается и рождаемость. Это неумолимый закон демографии», — пояснила она.

По мнению Исуповой, в чуть менее благополучных странах женщины выбирают путь, так называемой, социальной бездетности. Они считают, что общество не создало условий для рождения и воспитания ребенка и дело тут не только в деньгах, женщинам нужна безопасность и комфорт.

Когда в России будут семеро по лавкам?

В России с рождаемостью пока не так все плохо, как в Японии, но общая тенденция неутешительная. Несмотря на поддержку государства, молодые люди оттягивают процесс создания семьи. По словам Депутат Госдумы и члена Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, сегодня молодежь все чаще отказывается от деторождения, но задача государства нацелить ее на обратное. Она также отметила важную роль государства в пропаганде здоровых традиционных семейных отношений. В России сейчас есть проблема с разводами — это тенденция последнего десятилетия. По мнению эксперта, женщины почувствовали себя более самостоятельными и стали не готовы мириться даже с малейшими недостатками супруга. Люди разучились жить друг с другом. Поэтому государство и общественные организации должны как-то объяснять традиционные ценности семьи. Объяснить молодым людям, что гармония в семье достигается путем проб и ошибок. А одиночество и неполные семьи — это не тот идеал, к которому надо стремиться.

«Многодетные не только в России становятся экзотикой. Однако, во многих регионах с традиционными ценностями есть культура многодетства. Например, на Кубани говорят, что три ребенка в семье это нормально. Тем не менее многие отказываются от такого количества детей по финансовым основаниям», — рассказала Бессараб.

Эксперты сошлись во мнении с тем, что России есть куда расти с точки зрения социального обеспечения и финансового стимулирования рождаемости. Демограф Алексей Ракша сказал, что для рождения третьего ребенка материнский капитал надо увеличить.

«Ключом к демографическому благополучию являются вторые-третьи дети. Важной помощью является маткапитал. Нужно давать миллион на третьего ребенка или даже полтора. Мы отстаем в рождаемости третьих детей», — заявил он.

Почему мужчины себя не берегут?

Однако одними выплатами проблему рождаемости в России не решить. Недавно члены общероссийской общественной организации «Совет матерей» предложили ввести налог на бездетность, чем возмутили общественность. Но директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский считает, что такими методами демографический кризис не преодолеть.

«У нас налог на бездетность был во время войны. Но зачем он сейчас? Что касается серьезных вещей, поиски путей воздействия на рождаемость идут уже много лет. Никто еще ничего не смог придумать», — сказал Вишневский.

По мнению демографа, одна из причин демографического кризиса в России заключается в том, что мужская смертность находится на очень высоком уровне.

«Во-первых, у нас и женщины живут не так долго, в сравнении с Европой. Что касается разрыва с мужчинами, это потеря сопоставима с военной потерей. Не все отдают себе отчет о его последствиях, но смертность среди мужчин сейчас очень высокая. Здесь много факторов — пьянство, в том числе, но не только оно. Есть особенности образа мужчины в массовом сознании. Также система здравоохранения работает неудовлетворительно. Но это тоже не новость. После войны мы стали сближаться со странами с низкой смертностью. Когда в 90-е годы был подъем смертности, надо понимать, что он последовал кратковременным снижением смертности в 80-х годов. Хотя показатель продолжительности жизни с 2004 года у нас улучшается, тем не менее переломить тенденцию не удается», — объяснил Вишневский.

С ним согласен и Алексей Ракша. По словам демографа, сейчас Россия пожинает плоды тяжелого советского наследия. С 1965 года в СССР была мобилизационная система здравоохранения. Советские люди перестали нести ответственность за свое здоровье. В дополнение Ракша упомянул большой рост пьянства и появление внешних причин смерти. Помимо прочего на уровне смертности среди мужчин сказался и навязанный образ «настоящего мужика», который не обращается к врачам.