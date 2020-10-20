Вашингтон, 20 октября. США намерены увеличить число ракет средней и меньшей дальности до уровня России и Китая. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает ТАСС.

По его словам, китайские военные развернули более тысячи ракет средней и меньшей дальности в Индийско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Эспер утверждает, что Россия якобы тоже увеличила численность своих ракет средней и меньшей дальности. Глава Пентагона подчеркнул, что в качестве ответных мер США намерены нарастить количество своих ракет в Европе и Азии.

«Мы привержены тому, чтобы развернуть такие же силы на обоих театрах военных действий», — пояснил Эспер.

Он также добавил, что США будут работать над создание защитных систем вооружения для космоса. По его словам, Россия и Китай якобы подталкивают Вашингтон к подобным действиям.

«Китай и Россия милитаризировали космос. Они размещали там оружие. Поэтому нам нужно строить оборонительные системы», — отметил Эспер.

Стоит отметить, что осенью 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом глава Белого дома обвинил Москву в «нарушении соглашения».

В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал голословными обвинения Трампа, отметив, что его заявление являлось предлогом для выхода Вашингтона из ДРСМД. Российский лидер также добавил, что именно США нарушили договор, разместив пусковые установки американской системы противоракетной обороны на территории Румынии. Кроме того, в июле 2019 года президент России подписал указ о приостановке соблюдения обязательств по ДРСМД, который стал ответом на действия США.