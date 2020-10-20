Минобороны Украины потратило миллионы на палатки советского образца

Киев, 20 октября. Министерство обороны Украины сэкономило 36 гривен (около 100 рублей), закупив армейские палатки советского образца на сумму в размере 77 миллионов гривен, передает «Русская весна».

Украинское оборонное ведомство провело тендер, в котором приняла участие всего лишь одна фирма. Победитель тендера должен изготовить для украинских военных 1,2 тысячи армейских палаток советского образца на 77,24 миллиона гривен (около 212 миллионов рублей). При этом закупка палаток осуществлялась в рамках программы перехода Вооруженных сил Украины на стандарты НАТО. При этом подсчеты показали, что на этом заказе Минобороны Украины удалось сэкономить 36 гривен.

По мнению украинских военных экспертов, покупка оборонным ведомством палаток советского образца является «новой зрадой». Подобные армейские палатки производятся с 1956 года.

Кроме того, эксперты выразили сомнения в том, что приобретение таких палаток приблизит украинскую армию к стандартам НАТО.

Напомним, в 2014 году после государственного переворота в Киеве Верховная рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины. Кроме того, украинский парламент законодательно закрепил планы Киева по вступлению в НАТО. При этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что вступление Украины в Альянс требует выполнения огромного количества критериев, на реализацию которых уйдет более 20 лет.