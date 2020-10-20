Эксперт: Удачно посадить рухнувший под Вологдой вертолет было невозможно

Вологда, 20 октября. Генеральный директор компании «Вертолетные технологии» Виктор Мартынов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал об особенностях вертолетов типа Robinson и объяснил, мог ли пилот удачно посадить машину после столкновения с ЛЭП.

Подобные аппараты совершают полеты по жестким требованиям с выполнением определенных условий - это исключительно светлое время суток и хорошая, ясная видимость. Высота полетов таких машин составляет 150-200 метров, пилот должен визуально отслеживать направление полета. Эксплуатация в сложных метеоусловиях запрещена.

«В данном случае, в Вологодской области была солнечная и безоблачная погода, поэтому нельзя говорить, что причиной могли стать метеоусловия. Вероятнее всего, пилот Robinson 44 просто не заметил линию электропередач и не успел среагировать», — объясняет эксперт в области легкой авиации.

По мнению Виктора Мартынова, в России столкновение с проводами является частой причиной падения вертолетов. В Европе, к примеру, на такие провода закрепляются специальные буи, которые в любом случае заметны для пилота воздушного судна. В Тверской области, например, прямо в зоне полета вертолетов на высоте порядка 300 метров висят провода ЛЭП, это несомненно создает угрозу для движения воздушных судов. Несмотря на это до сих пор эта зона никак не отмечена для пилотов.

Вертолет Robinson 44 небольших размеров и весит порядка 800 килограмм. Обычно, на вертолетах среднего класса, таких как Bell или Leonardo устанавливаются стропорезы - специальные ножи внизу фюзеляжа. В случае столкновения с проводами, они просто разрезаются. Однако, на вертолетах класса Robinson их не устанавливают.

Генеральный директор компании «Вертолетные технологии» не смог дать определенного ответа, можно ли было удачно посадить Robinson 44 после столкновения с проводами.

«Я знаю примеры, когда вертолет совершал жесткую, но удачную посадку после столкновения с проводами ЛЭП. Это происходило на небольшой высоте, при заходе на посадку, поэтому посадить борт удавалось. Здесь же экипаж летел на скорости, порядка 160 км/час, что послужило серьезному столкновению», — поделился мнением эксперт.

Как полагает Мартынов, вертолету могло оторвать лопасти, после чего делать что-то было уже бесполезно. В таком случае удачную посадку совершить практически невозможно.

Ранее ФАН сообщили, что после падения вертолета Robinson в Вологодской области следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.