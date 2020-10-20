СМИ оценили наследство Скобцевой в миллионы рублей

Москва, 20 октября. После похорон скончавшейся во вторник актрисы Ирины Скобцевой, ее родственники будут делить многомиллионное наследство. Как сообщают «Дни.ру», речь идет об элитной недвижимости, бриллиантах и солидных денежных сбережениях.

Скобцева последние годы жила в подмосковной Барвихе, излюбленном районе российских миллионеров. Дом построил ее супруг Сергей Бондарчук в начале 70-х годов. Здесь же прошло детство их детей Алены и Федора. Дома Федора Бондарчука и внука Скобцевой находятся недалеко.

Несколько лет назад с актрисой произошел неприятный инцидент: пока она была в гостях у сына, в дом пробрался вор, похитивший драгоценности. Как напоминает издание, тогда стало известно, что преступник вынес из дома далеко не все: у артистки остались бриллианты, которые теперь также станут частью наследства.

Дом в Барвихе не единственная недвижимость Скобцевой — в столице у актрисы есть квартира. К слову, вскоре на этом доме может появиться памятная табличка.

Супруга артистки неоднократно называли первым советским миллионером. Не считая прямого заработка, только его премии составляли внушительные суммы. К примеру, за «Тараса Шевченко» Бондарчук получил Сталинскую премию размером 100 тыс. рублей в 1952 году. Выдающийся режиссер владел квартирой в центре Москвы, дачей в Крыму и Подмосковье.

Наследство Скобцевой оценивается в миллионы рублей. По данным риэлторов, только дом в Барвихе стоит порядка миллиона долларов. Прямым наследником является ее сын — Федор.

Церемония прощания с Ириной Скобцевой состоится 22 октября на Новодевичьем кладбище в Москве.