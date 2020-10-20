В Сети высмеяли планы Зеленского по «возвращению» Крыма

Киев, 20 октября. Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими ключевыми приоритетами «мир в Донбассе и деоккупацию Крыма», добавив, что «сдавшие» Крым должны понести ответственность. Заявление Зеленского стало поводом для многочисленных шуток в Сети.

«Мир в Донбассе и деоккупация Крыма — мои ключевые приоритеты», — заявил Зеленский в ходе обращения с посланием к Верховной раде.

Президент Украины отметил, что сейчас Киев «ищет действенные инструменты для возвращения полуострова».

В Сети напомнили Зеленскому, что прежде всего претензии нужно предъявлять Никите Хрущеву, который «сдал» Крым Украине.

«Номер один и единственный — Никита Хрущев», — напомнил @Genabambukin.

Некоторые вспомнили и роль бывшего президент Украины Петра Порошенко.

«Шоколадный пастор напрягся на всякий случай», — отметил @aeyntkmcjy.

«Они в раде сидят», — предположил @egor2007krim, где Зеленскому искать «сдавших» Крым.

Кроме того, в Сети усомнились в «действенных» методах Зеленского, которые якобы должны «вернуть» Крым, пишет «Утро.ру».

«Надо в два раза больше бомб на Донбасс сбрасывать. Продолжать перекрывать воду в Крым. Русский язык запретить даже дома. Оставшиеся памятники Жукову уничтожить. Очень действенно», — с сарказмом отметил аккаунт @RadioStydoba.

Крым воссоединился с Россией в результате легитимного референдума, который провели на полуострове в 2014 году после государственного переворота на Украине. В ходе голосования воссоединение с РФ поддержали более 90% жителей Крыма и Севастополя. В Киеве до сих пор игнорируют результат волеизъявления крымчан, претендуя на полуостров.