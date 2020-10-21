Михаил Ремизов: Трудовых мигрантов должны заменить жители русской глубинки

Число трудовых мигрантов в Москве сократилось на 40%. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это влияет на рынок труда, особенно на те должности в коммунальной сфере, которые заняты временно. По словам мэра, далеко не все москвичи готовы заниматься ручным трудом.

Для того чтобы произошло позитивное замещение трудовых мигрантов из ближнего зарубежья, необходимы специальные усилия. Поэтому в нишах, где широко применялся труд мигрантов — в основном из стран СНГ — уже выстроены системы организованного привлечения и рекрутинга. Причем системы эти большей частью неофициальные, основанные на взаимодействии внутри диаспор и предприятиями, которые дают им занятость — ЖКХ и бизнес. В общем, протоптанная дорожка, которая поддерживается общими усилиями многих заинтересованных людей и групп. Для того чтобы люди из регионов, даже соседних, приезжали, нужно донести им информацию о наличии временных рабочих мест, чтобы они поверили в то, что они смогут устроиться без дополнительной протекции.

Необходимо информирование, какая-то дополнительная подготовка и каналы рекрутинга рабочей силы в регионах. В принципе, организовать это ничего не стоит, и безусловно, интерес к этому будет. Поэтому разговоры о том, что люди работать не хотят и не будут, я всерьез не воспринимаю, это вопрос количества и качества прилагаемых усилий по информированию, рекрутингу и обучению людей.

Это вопрос к московскому региону, к мэрии. Хотя она и не во всех случаях является работодателем или контролирует работодателя, но она совершенно точно контролирует те ниши, в которых есть работодатели, создающие спрос на труд внешних мигрантов — это ЖКХ, стройки, ритейл — бизнесы, находящиеся у всех на виду. Соответственно, регион должен заниматься созданием системных условий для бизнеса.

В числе этих системных условий — обеспеченность кадровыми ресурсами. До сей поры в этих нишах все решалось за счет большого, но не дифференцированного потока внешних трудовых мигрантов. По-хорошему — в государственных интересах, в интересах общественной безопасности в Москве и повышения качества жизни — все это нужно решать за счет наших соотечественников из российской глубинки. Это может быть не очень здорово для развития российской глубинки, но люди ведь сидят там без работы.

Большое количество мигрантов — это очень серьезное давление на качество жизни. Не в смысле доходов, а в смысле качества публичных инфраструктур, нагрузки на медицину, на образование — причем нагрузки, не запланированной в рамках бюджетного финансирования. А даже если бы финансирование соответствующих систем планировалось — ничем нельзя компенсировать потерю качества образования от того, что в классах не говорят по-русски.

Какая-то пассивность, инертность людей из депрессивных регионов может иметь место, но для того и существует государство, чтобы создавать стимулы, показывать возможности, обучать, создавать каналы внутренней трудовой мобильности.

Ситуация с пандемией существенно повлияла на статистику трудовой миграции. Гастарбайтеры, особенно трудоустроенные нелегально, находятся в таких социально экономических и психологических условиях, которые создают почву для повышенной бытовой преступности. Но дело в том, что статистически таких учетных категорий, которые позволяют вычленить преступность мигрантов, в публичном доступе нет. И я бы не стал увязывать ухудшение или улучшение криминогенной обстановки в городе со статистикой по притоку или оттоку временной рабочей силы.