Демограф объяснил высокую смертность среди молодых людей в России

Санкт-Петербург, 20 октября. Одним из существенных факторов, влияющих на усугубление демографической ситуации в России, является высокая смертность среди молодых людей по причинам, не связанным с проблемами со здоровьем. Об этом заявил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, передает корреспондент ФАН.

«У нас очень архаичная структура причин смерти. Главные причины смерти: сердечно-сосудистые заболевания, рак и так называемые внешние причины. Внешние причины — это травмы, убийства, самоубийства, утопления, ДТП и прочее. И у нас очень высокая для развитой страны смертность от внешних причин. Проблема в том, что от внешних причин умирают здоровые люди. И если от рака, например, человек умирает в преклонном возрасте, то здесь человек может погибнуть в любом возрасте. И от того, что много людей погибает от внешних причин в молодом возрасте, общая продолжительность жизни у нас снижается», — объяснил Вишневский в эфире на тему «Демографическая политика России. Вымирают ли русские люди?»

Среди других причин низкой продолжительности жизни в России эксперт назвал неудовлетворительную работу системы здравоохранения, которая не направлена на стимулирование продолжительности жизни россиян.

«Наша система охраны здоровья работает по большому счету неудовлетворительно. Но это не новая история. Россия когда-то очень отставала по продолжительности жизни от других стран. После войны эта ситуация была переломлена, и мы стали сближаться со странами с низкой смертностью. Например, до середины 1960-х годов. После был застой, но смертность не снижалась. В конце 1980-х годов из-за антиалкогольной кампании смертность снизилась, и в 1990-е годы опять был ее подъем. И хотя показатель общей продолжительности жизни у нас, начиная с 2004 года, повышается, но преодолеть то отставание, которое сложилось за предыдущее десятилетие, не удается. Тут наша система здравоохранения явно не на высоте. Упрекать людей в том, что они неправильно себя ведут, пьют и что-то еще себе позволяют — это легко, но это не должно исходить от системы здравоохранения, она должна в любых условиях бороться за сохранение жизни людей», — заявил Вишневский.

Ранее независимый демограф Алексей Ракша заявил, что основными причинами высокой смертности среди мужчин в России являются поведенческие стереотипы, сформированные в период СССР.