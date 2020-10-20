В Великобритании проведут эксперимент с заражением добровольцев COVID-19

Лондон, 20 октября. Власти Великобритании выделят 44 миллиона долларов на исследования, в рамках которых добровольцев будут намеренно заражать коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Великобритании.

По данным ведомства, британское правительство подписало контракт с фармацевтической компанией Open Orphan о проведении научно-исследовательской программы Human Challenge, которая поможет ускорить создание вакцины против коронавируса.

В ходе исследования группу добровольцев намеренно заразят коронавирусом. При этом за состоянием добровольцев будут тщательно следить. В испытаниях примут участие 90 здоровых молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, среди которых риск возникновения осложнений считается минимальным. На следующем этапе исследования будут инфицированы добровольцы, которые ранее получили различные вакцины против коронавируса.

«Исследование поможет нам больше узнать о вирусе, природе заболевания, определить признаки того, что человек защищен от заражения или развития болезни, оценить перспективность вакцин-кандидатов, принимая решения о проведении тех или иных изысканий», — рассказал глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем.

Напомним, в начале сентября англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила о вынужденной приостановке клинических испытаний вакцины против коронавируса из-за опасной побочной реакции, которая была зафиксирована в ходе испытаний. Специалисты компании AstraZeneca разрабатывали собственную вакцину совместно с ученными из Оксфордского университета. Препарат прошел два этапа испытаний в Великобритании, Бразилии и ЮАР, после чего в США стартовала третья фаза испытаний вакцины.