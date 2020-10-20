Россиянку с тремя детьми выселяют в коронавирусное общежитие в Турции

Анкара, 20 октября. Отдыхающую в Турции россиянку выселяют вместе с тремя детьми из отеля в общежитие для больных коронавирусом, об этом москвичка рассказала Business FM.

По ее словам, она прилетела в турецкий Бодрум с тремя детьми в октябре. По прилете у семьи выявили коронавирус. Россиян изолировали в номере отеля, однако после окончания срока действия страховки их собираются перевезти в «общежитие для коронавирусных больных» в 100 километрах от курорта.

«У нас закончилась страховка, плюс сегодня нас вывозят из отеля, потому что он закрывается. (…) И каким образом будет дальше медицинское обслуживание, мне не понятно», — пожаловалась она.

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рекомендовал россиянам, оказавшимся в такой ситуации, «действовать в соответствии с документами».

Ранее турецкое издание News-Turk сообщило, что число случаев заражения коронавирусом в Турции превышает в десять раз заявленное в официальной статистике. Оно отметило, что правительство страны указывает только госпитализированных больных. Турецкий журналист Мехмет Аджет заметил нестыковки в ежедневных отчетах министра здравоохранения Фахреттина Коджа.