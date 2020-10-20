Названы дата и место похорон Ирины Скобцевой

Москва, 20 октября. Церемония прощания с советской и российской актрисой Ириной Скобцевой состоится 22 октября на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил сын артистки, режиссер Федор Бондарчук, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни в Москве.

«Прощание с моей мамой, Ириной Константиновной, пройдет в четверг, 22 октября, в 14.00 на Новодевичьем кладбище», — сказал Бондарчук.

Кроме того, режиссер попросил всех желающих проститься со Скобцевой соблюдать социальную дистанцию в ходе церемонии прощания, а также использовать медицинские маски.

Стоит отметить, что Ирина Скобцева снялась более чем в 60 кинофильмах. Она дебютировала в качестве актрисы в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло». Среди других знаменитых работ Скобцевой роли в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину», «Любовь земная» и многие другие.