Специалист по женской красоте рассказала, как визуально увеличить грудь

Москва, 20 октября. Специалист по вопросам женской красоты, психолог-консультант Мария Малышева рассказала, как визуально увеличить грудь. Об этом сообщает интернет-издание Infox.

Многие медицинские специалисты уверены, что увеличить грудь сразу на несколько размеров за счет применения различных кремов и суспензий нельзя. Некоторые препараты могут нанести организму существенный вред. Еще не разработан метод увеличения груди без хирургического вмешательства. Если такая альтернатива представляется безрадостной, то стоит воспользоваться советом специалиста по женской красоте.

«Хорошим помощником в формировании красивой груди до сих пор остается бюстгальтер с чашкой пуш-ап. Такое белье не только увеличивает грудь, но и придает ей красивую форму», — отмечает Мария Малышева.

По мнению психолога, цвета выбранного гардероба также могут визуально увеличить грудь. Светлые оттенки играют на руку представительницам прекрасного пола, а вот темные – наоборот грудь визуально сделают меньше.

«Стоит также помнить о рисунках на одежде — крупные увеличат ваши объемы. Ценительницы ярких блуз и топов могут носить их, когда и где угодно, главное, чтобы рисунок выгодно подчеркивал грудь», — заметила специалист.

Также эксперт добавила, что девушкам с маленькой грудью не стоит злоупотреблять громоздкими аксессуарами, брошами и цепями.

Все вышеперечисленные хитрости сделают грудь визуально немного больше, но лишь на некоторое время. А на счет хирургического вмешательства, следует хорошо подумать, советует психолог Малышева.