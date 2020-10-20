В России снизился уровень регистрируемой безработицы

Москва, 20 октября. Минтруд РФ фиксирует снижение регистрируемой безработицы в России, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

«Мы сейчас уже наблюдаем спад цифр как по регистрируемой безработице, так и ожидаем, что за сентябрь у нас снизится та безработица, которая фиксируется в рамках Международной организации труда», — заявила Мухтиярова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По ее словам, Пенсионный фонд России также отметил рост числа принятых на работу сотрудников по сравнению с уволенными. Этот тренд наблюдается на протяжении почти месяца, добавила замминистра.

Ранее стало известно, что Правительство РФ выделит Роструду из резервного фонда 35,6 млрд рублей для выплат пособий по безработице до конца 2020 года. На данный момент в федеральном бюджете на выплаты безработным предусмотрено 165,7 млрд рублей, 92% этой суммы уже израсходовано. В октябре продолжается выплата повышенных пособий за сентябрь, установленных на фоне пандемии коронавируса по инициативе президента России Владимира Путина.