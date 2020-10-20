Малышева рассказала, как сидение дома ​​​​​​​«убивает» иммунитет

Москва, 20 октября. Известный врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» рассказала, как долгое сидение дома «убивает» иммунитет.

Доктор обратила внимание, что из-за пандемии коронавируса во многих странах мира ввели строгие ограничительные меры, в том числе режим самоизоляции.

По ее словам, у людей, которые проводят много времени в закрытых пространствах и не бывают на свежем воздухе, неизменно снижается иммунитет. Кроме того, у малоподвижного человека могут развиться заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркт. Долгое сидение дома может негативно отразиться и на работе легких.

«Поэтому сегодня мы говорим: вас должна спасать социальная дистанция. Не надо идти, прижиматься к людям, которых вы не знаете», — подчеркнула Малышева.

Врач ранее столкнулась с потоком критики в свой адрес после того, как прогулялась по ГУМу и Красной площади без маски и в компании пожилой матери. 87-летняя женщина перенесла коронавирус, страдает пороком сердца и легочной гипертензией. Малышеву поругали за «двойные стандарты» и «пренебрежение» здоровьем матери. В ответ врач подчеркнула, что маски на улице носить необязательно, а ее родительнице они и вовсе противопоказаны.