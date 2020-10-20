Врач Пестерев объяснил, как остановить распространение коронавируса

Если люди будут соблюдать профилактические меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, то заболеваемость снизится в разы. Об этом в беседе с ФАН заявил врач-эксперт Тимур Пестерев. Специалист прокомментировал заявления о необходимости введения карантинных мер в России.

С каждым днем количество заболевших коронавирусом в России увеличивается. 20 октября был установлен новый рекорд: за последние сутки в стране выявили 16 319 новых случаев заболевания COVID-19. Всего за время пандемии коронавирусом заболели 1 431 635 россиян, из которых 1 085 608 человек вылечились.

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев на пресс-конференции заявил, что без повторного введения нерабочих недель невозможно остановить рост заболеваемости.

Врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев прокомментировал заявление коллеги и отметил, что весенние ограничения, связанные с пандемией коронавируса, были не настолько эффективными, как хотелось бы.

«Если в стране введут нерабочие дни, то это не поможет остановить распространение коронавируса, потому что в выходные люди посещают какие-то увеселительные мероприятия. Наверное, Зуев имел в виду строгий карантин. В какой-то степени весенние ограничения были эффективными, но не настолько, насколько изначально планировалось. В целом я согласен с высказыванием Виктора, но есть определенные нюансы», — поделился мнением эксперт.

Пестерев объяснил, что повторные строгие ограничения вызовут определенные проблемы, но при этом отметил, что карантин, введенный в рамках одной территории, был бы полезен.

«Существуют нюансы относительно общественного транспорта и передвижения людей по городу. Карантин как в Израиле был бы более логичным, то есть в рамках одного района, чтобы люди не передвигались по каким-то другим районам. В этом случае необходим более строгий контроль. Но я считаю, что карантин в случае с COVID-19 — это не панацея абсолютно», — сказал врач.

Эксперт уверен, что остановить распространение смертельного вируса можно путем серьезной работы с населением.

«Нужно прежде всего работать с населением. Если каждый будет соблюдать перчаточно-масочный режим и правила социального дистанцирования, то количество заражений в разы упадет, но у нас народ, видимо, хочет сидеть», — подчеркнул специалист.

Также Пестерев высказался о возможности локдауна в стране в ближайшее время.

«Я предполагаю, что будут введены некие серединные меры: будет строгий учет посетителей определенных мероприятий, заведений и учреждений. Как такового локдауна не предвидится, наверное. Он возможен только при самом плохом раскладе, но, скорее всего, до этого не дойдет. Я думаю, все-таки мы все как-нибудь дотерпим до декабря. Зимой это все на спад пойдет, а там уже в январе будет доступна вакцина», — заключил врач.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что запрет на передвижение по Москве и введение комендантского часа являются «неприемлемыми и невозможными» мерами. Также градоначальник отметил необходимость строгого соблюдения существующих ограничительных правил, чтобы избежать повторного тотального локдауна.

12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не нуждается в полных ограничительных мерах. Он выразил уверенность, что нового локдауна в России не предвидится благодаря выстроенной системе борьбы с СOVID-19.