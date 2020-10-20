Эксперт связал высокую смертность среди мужчин в РФ с наследием СССР

Санкт-Петербург, 20 октября. Основными причинами высокой смертности среди мужчин в России являются поведенческие стереотипы, сформированные в период СССР. Об этом заявил независимый демограф Алексей Ракша в ходе пресс-конференции на тему «Демографическая политика России. Вымирают ли русские люди?», которая состоялась 20 октября на площадке Медиагруппы «Патриот».

«Причины высокой смертности кроются в тяжелом советском наследии. Эта проблема возникла в СССР, начиная с периода Брежнева. С 1965 года СССР начал сползать по показателям продолжительности жизни. С тех пор у нас долго не реформировалась система здравоохранения, которая была заточена на борьбу с инфекциями. У нас была мобилизационная система здравоохранения с большим количеством коек в госпиталях, где в случае большой войны можно было отхаживать большое количество солдат. Второе — советских людей отучили заботиться о своем здоровье, они привыкли думать, что государство все за них сделает. Третье — пьянство, которое у нас нарастало с середины 60-х годов. Люди пили и умирали не только от болезни сердца и рака, но также и от внешних причин — ДТП и прочее», — пояснил Ракша.

Он также добавил, что долгие годы в нашем обществе культивировался образ мачо, который не хнычет и редко обращается к врачам. Подобное положение вещей привело к тому, что у мужчин чаще обнаруживают рак и другие тяжелые заболевания.

Ракша продемонстрировал графики, которые показывают, что в СССР фиксировался всплеск рождаемости, когда государство предпринимало какие-либо стимулирующие действия. В частности, когда ввели декретный отпуск для матерей и ограничили потребление спиртного в период антиалкогольной компании. На основе графиков Ракша делает вывод, что мероприятия, проводимые государством по поощрению рождаемости, а также направленные на снижение смертности, могут существенно влиять на демографию.

В связи с этим эксперт предложил расширить меры господдержки рождаемости, увеличив размер материнского капитала и период выплаты пособий детям.

«Ключом к демографическому благополучию является рождение второго и третьего ребенка. Важной помощью является маткапитал. Нужно давать миллион рублей или даже полтора на третьего ребенка. Кроме того, нужно увеличить период выплаты пособий на детей. В Европе платят пособия на ребенка до 18 лет или до окончания им вуза, и платят хорошие деньги — 250 или 300 евро. Причем в тех странах, где озабочены демографией, за второго ребенка платят больше, за третьего еще больше», — отметил Ракша.

По его мнению, Правительство России может взять на себя такую нагрузку, потому что в структуре российского ВВП социальные выплаты на порядок ниже чем в странах Европы.