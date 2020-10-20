Экс-депутат Рады сравнил заявления Зеленского по Донбассу с «гнилой морковкой»

Киев, 20 октября. Экс-депутат Рады Владимир Олейник в эфире Радио Sputnik сравнил заявление президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу с гнилой морковкой. Ничего общего с решением реальных проблем юго-востока страны слова украинского лидера не имеют, подчеркнул политик.

«Выступление носило пропагандистский характер.<…> Он ничего не сказал, что сделает для мира. С другой стороны, он предложил какой-то абсурдный вариант амнистии. Это такая гнилая морковка: мол, мы тут пытаемся придумать что-нибудь, а вы проголосуйте пока, а там посмотрим», — пояснил экс-депутат.

По мнению Олейника, Зеленский и сам абсолютно не понимает значения и смысла сказанного.

Напомним, очередные местные выборы пройдут на Украине 25 октября, но на территориях Донецкой и Луганской народных республик их проводить не будут. По распоряжению Зеленского, жители ДНР и ЛНР смогут проголосовать только после после вывода из региона всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей.

20 октября Зеленский в послании Верховной раде заявил о готовящемся пакете законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. По его словам, проект будет содержать закон об амнистии, под которую попадут не все жители региона, а только «граждане, на чьих руках нет крови, и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках».

Он также сообщил, что киевские власти сейчас прорабатывают стратегию развития экономики Донецкой и Луганской областей. По словам Зеленского, восстановление мира в Донбассе являются для него одним из ключевых и приоритетных вопросов.