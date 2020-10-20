Кембриджские ученые доказали, что яблоки продлевают жизнь

Кембридж, 20 октября. Ученые английского Кембриджского университета доказали, что яблоки продлевают жизнь. Об этом сообщает интернет-издание Infox.

О пользе яблок известно с древних времен. А вот английским исследователям удалось установить, что, употребляя каждый день по одному яблоку, можно увеличить продолжительность жизни в среднем на три года. Ученые Кембриджского университета провели исследование на данных 25 000 человек разных возрастов и установили, как продлить жизнь.

По мнению исследователей, на пять лет продлит жизнь отказ от курения.

«Если в повседневную жизнь включить спорт и здоровое питание, то это прибавит к жизни еще два года», — подчеркнули ученые.

Также регулярное употребление яблок благотворно отразится на длительности жизненного цикла. Исследователи обнаружили в этих плодах эпикатехин полифенола. Это вещество способствует омоложению и поддержанию здоровья, благотворно влияет на эластичность кровеносных сосудов.

Американский ученый Борис Суханов уверен, что яблоки и, содержащиеся в них вещества, защищают клетки мозга от развития болезни Альцгеймера. Эксперт уверен, что для профилактики следует съедать по 2-4 яблока вдень. Более того, Суханов доказал, что яблоки замедляют рост раковых клеток и защищают от онкологических заболеваний.

Ранее ученые выявили, что овощи являются не только полезной добавкой к рациону. Они также могут стать и опасным ядом для человеческого организма и привести к сильному отравлению.