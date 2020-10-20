Суд обратил 32 млрд рублей Абызова в доход государства

Москва, 20 октября. Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства 32 млрд рублей, которые взыскали у бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом удовлетворен иск прокуратуры в отношении Абызова», — сообщили в суде.

Генпрокуратура РФ ранее обратилась в суд с просьбой взыскать с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний. В ведомстве отметили, что средства были получены незаконным путем в нарушение антикоррупционного законодательства.

Абызов был задержан ФСБ в конце марта минувшего года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и организации преступного сообщества. В СК считают, что структуры Абызова продали энергокомпании за 4 млрд рублей, хотя их реальная стоимость составляла 186 млн рублей.

В результате совместной работы следствия, оперативных служб, а также зарубежных и российских банков удалось установить многомиллионные банковские счета Абызова. По данным московского суда, арест был наложен на счета, открытые в разной валюте в пяти банках.