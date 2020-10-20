МИД РФ: Доклад ОЗХО говорит о недоказанности «отравления» Навального

Москва, 20 октября. Отсутствие в докладе ОЗХО данных об отравляющих веществах говорит о недоказанности слов о «преднамеренном отравлении» блогера Алексея Навального. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

Ранее с подачи Германии был распространен закрытый доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по итогам исследований биоматериалов Навального, отобранных в берлинской клинике «Шарите».

В МИД РФ обратили внимание, что из доклада по требованию ФРГ изъяли ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик отравляющих веществ.

«Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы преднамеренном отравлении Навального остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой умозаключениями», — подчеркнули в ведомстве.

Дипломаты отметили, что отказ Берлина реагировать на многочисленные запросы Москвы тормозит доследственную проверку инцидента.

Основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК признан иноагентом) госпитализировали в Омске в конце августа. Ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Родные Навального настояли на том, чтобы его лечили не в России, а в Германии. Специалисты лаборатории бундесвера после транспортировки блогера объявили, что его якобы отравили веществом группы «Новичок». При этом Берлин не предоставил существенных доказательств в подтверждение этого заявления.

СМИ при этом подозревают, что Навального могли отравить его соратники. Например, «партнер» Владимир Ашурков, который снабжал блогера денежными средствами. Или Мария Певчих, которая фигурирует в расследовании издания «Правда.ру» в качестве потенциальной отравительницы блогера.