Друзья Никиты Михалкова пожелали ему на юбилей «одной только удачи»

Известный советский и российский актер, сценарист и художник-постановщик Александр Адабашьян рассказал ФАН, что только благодаря Никите Михалкову он оказался в кинематографе.

Заслуженный художник РСФСР и заслуженный деятель искусств РФ с энтузиазмом откликнулся на предложение корреспондента ФАН сказать несколько слов в адрес своего коллеги и друга, который 21 октября отмечает 75-летний юбилей.

В активе Адабашьяна — почти полтора десятка совместных работ с Михалковым в разном качестве, как говорится, с той и другой стороны.

Понимали друг друга с полуслова

«Благодаря ему я вообще оказался в кинематографе, — воскликнул Адабашьян. — По образованию я художник, закончил «Строгановку» (Московская художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова. — Прим. ФАН). А Михалков учился во ВГИКе. И по старой памяти позвал меня, ничего не знающего о кино, на свои первые учебные работы. В качестве помощника декоратора очень хорошей художницы Ирины Шретер, Царствие ей небесное».

Далее Адабашьян, как сам вспомнил, трудился и художником-постановщиком, и ассистентом оператора.

«Через какое-то время я был уже немножко обтесанный в кинематографе, что-то понимал, соображал, — отметил он. — А в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих» (снята в 1974 году. — Прим. ФАН) сыграл и первую крохотную роль, хотя и по стечению обстоятельств. Не смог приехать актер, который должен был играть в том эпизоде, поэтому с колес эти самые 40 секунд, сколько там этот персонаж болтается на экране, я проболтался».

По словам собеседника ФАН, все это дало достаточно оснований для того, чтобы они вдвоем сели писать сценарий фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино», вышедший на экраны в 1977 году.

«Это был мой сценарный дебют, а у него-то опыта побольше, конечно, — подчеркнул заслуженный деятель искусств РФ. — Вот таким образом я стал подмастерьем при хорошем мастере, каким уже был к тому времени Михалков. Все мои киноуниверситеты были с ним связаны».

Во время этого долгого и плодотворного сотрудничества бывало всякое: Адабашьян и Михалков ссорились и мирились, в чем-то сходились, в чем-то — нет, но как-то в процессе притирки выяснилось, что у обоих очень много общих точек соприкосновения.

«Поэтому все последующие картины работать было уже легче, — пояснил собеседник ФАН. — С полуслова друг друга понимали — по части вкусов, представления о юморе. Чувство юмора у него прекрасное! Надеюсь, что и у меня оно тоже наличествует. Потому что без этого, я полагаю, никакое кино, даже самое серьезное и глубокое, существовать не может. Было легко и, как теперь кажется издалека, весело».

Какую-то одну кинокартину из совместной работы Адабашьян выделять поначалу не стал, но потом все-таки сделал исключение.

«Все фильмы дорогого стоили, над всеми мы работали серьезно, выкладывались, — заверил он. — Но самый, так сказать, комфортабельный по условиям был все же «Механическое пианино», где сложилось очень многое. И актерский состав собрался просто замечательный, и место, где снимали, оказалось прекрасным (подмосковный город Пущино. — Прим. ФАН) — по всем условиям для группы, что очень важно, и для съемок. Да и с погодой повезло».

По мнению собеседника ФАН, создателям всех михалковских фильмов до сих пор ни за один из них не надо извиняться и кому-либо объяснять, что тогда такое было время — душила, мол, цензура.

«Я уже неоднократно говорил, что если все его картины поставить в ряд не по хронологии их создания, а по сюжету действий, то получится замечательная история России, — сказал Адабашьян. — Знаете, как замечательно сказал [актер Владимир] Зельдин, когда его поздравляли со 100-летием: здоровья желать не надо, а надо желать удачи, потому что на «Титанике» все были здоровы».

Поэтому сейчас, особенно учитывая ситуацию в мире с пандемией новой коронавирусной инфекции, Михалкову нужно пожелать одной только удачи, уверен собеседник ФАН.

«А здоровье уже будет следствием этой удачи, — отметил Адабашьян. — Еще пожелаю, чтобы у него не пропадало желание работать и чтобы его отношения к работе и к тем людям, которые вместе с ним работают, не отличалось от того, что было раньше».

«Работать с ним — счастье!»

Знаменитый советский и российский композитор Эдуард Артемьев взаимодействовал с Никитой Михалковым еще дольше по времени, и это сотрудничество вылилось аж в 26 совместных кинокартин.

«Мне всегда хорошо и успешно с ним работалось, — признался он в интервью ФАН. — Все фильмы запомнились, проходных у нас и не было. Прямо начиная со «Спокойного дня в конце войны» (снят в 1970 году. — Прим. ФАН) и до «Солнечного удара» (2014)».

По словам народного артиста РФ, они всегда приходили к единому мнению относительно музыки в картинах. В ином же случае его бы попросту выгнали с работы. И он называет это судьбой композитора.

«Режиссер — главный, — заявил Артемьев. — Не пришел к единому мнению с режиссером — до свидания! Возьмут другого... Никита Сергеевич — гениальный, он просто гений — для меня ясно однозначно. Это совершенно удивительный человек — по душевным качествам, интеллекту, образованию».

Собеседник ФАН называет Михалкова человеком с большой, огромной душой.

«Пожелаю ему долгих лет жизни, да и мне чтоб Господь дал как можно больше времени побыть еще рядом с Никитой Сергеевичем, — заявил Артемьев. — Потому что быть рядом с таким человеком — это такое удивительное ощущение надежности, добра, знаний и интеллекта. Ну, это просто счастье!»

Дал юнармейцам мотивацию и точку отсчета

С начала 2018 года Никита Михалков является наставником Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия». Начальник Главного штаба организации Роман Романенко, российский космонавт и Герой РФ, тоже присоединился к поздравлениям в адрес юбиляра.

«Это талантливый режиссер, прекрасный человек и мудрый наставник, — сообщил он ФАН. — Никита Сергеевич — человек, который находится в вечном движении, вечном поиске и вечной работе. Вот уже несколько лет он делится своим бесценным опытом с юнармейцами, выступая в качестве наставника».

Причем знаменитый режиссер и актер передает свои знания не через назидание, а неформально, заверил Романенко. В основе его общения с ребятами — доверие и партнерство.

«Они говорят на одном языке, а главное — на равных, — отметил собеседник ФАН. — Не стоит думать, что наставничество нужно только так называемым «трудным» подросткам. Поверьте, в такой опеке нуждаются и талантливые дети — те, кому не хватает в школе обычной программы».

Михалков многим юнармейцам дал мотивацию и точку отсчета, показал ролевую модель конкретного режиссера, сценариста и продюсера, подчеркнул Романенко.

«Я благодарю его за педагогический талант и душевную щедрость и желаю здоровья, благополучия и вдохновения!» — заключил Герой России.

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. За свою жизнь он добился выдающихся успехов на ниве кинематографа, получив за свои фильмы в том или ином качестве множество различных званий и призов, включая «Оскар».