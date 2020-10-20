Лукашенко пообещал больше не участвовать в выборах президента Белоруссии

Минск, 20 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что больше не будет баллотироваться на пост главы республики. Об этом он заявил на круглом столе с арестованными участниками протестов в СИЗО КГБ, пишет белорусское издание tut.by.

На встрече, в частности,присутствовали экс-соперник Лукашенко на выборах Виктор Бабарико, супруг Светланы Тихановской, блогер Сергей Тихановский и бизнесмен Юрий Воскресенский. По словам последнего, Лукашенко заявил, что «наелся президентства» и это его последний срок.

«Даю вам слово, ребята», — процитировал он белорусского лидера.

Помимо этого, Лукашенко рассказал, что сам инициировал внесение в конституцию поправки, по которой президент республики не может занимать этот пост больше двух сроков подряд.

«Я ему верю, все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты»,

— признался Воскресенский.

Помимо этого, Лукашенко отметил свои заслуги во время президентства. В частности, указал на то, что сохранил промышленный потенциал страны и «вылизал» малые города.

«Я знаю, что такого, как я, президента — честного, искреннего и не коррупционера — может больше не быть», — добавил он.

Напомним, очередные президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Победу на них, по данным ЦИК республики, одержал Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей. 10,1% голосов избирателей получила Светлана Тихановская. После этого в стране начались несанкционированные протестные акции. Их участники требовали проведения повторного голосования. Тихановская позже сбежала в Литву и заявила, что не признает результаты выборов. Ряд политологов обратили внимание на то, что протесты в Белоруссии были организованы извне и имеют все признаки цветной революции.