Ученые не считают антитела единственным критерием «встречи» с COVID-19

Помимо теста на наличие в организме коронавируса, есть еще одно исследование, ставшее популярным во время пандемии COVID-19. Речь идет о тесте на антитела, которые могут выявляться у переболевших коронавирусной инфекцией либо у бессимптомных носителей, либо как реакция на вакцинирование от COVID-19. Однако, отмечают ученые, наличие антител — не единственный критерий «встречи» человека с COVID-19. Кроме того, уровень антител может быть невысок, предупредил разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Он утверждает, что на уровень антител также может влиять прием алкоголя непосредственно перед вакцинацией.

«Для тех, кто хочет вакцинироваться, нужна антиалкогольная кампания», — отмечает ученый.

Помимо этого, рассказал Гинцбург, у пожилых людей антитела к COVID-19 после вакцинации вырабатываются хуже, чем у молодых, что обусловлено возрастными особенностями иммунитета.

Ранее в беседе с корреспондентом ФАН заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава РФ Григорий Ефимов отметил, что активный антительный ответ при «встрече» с коронавирусом бывает далеко не всегда. Есть более точный маркер, который показывает, что человек столкнулся с COVID-19 — это Т-лимфоциты, рассказал иммунолог. Лаборатория НМИЦ гематологии планирует вскоре предоставить такой тест не только для клинических испытаний, но и для медучреждений, которые проводят анализы всем желающим.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало, где в Санкт-Петербурге, который занимает третье место в России по распространению COVID-19, можно сделать тест на коронавирус и на антитела к нему. Представляем эту информацию в инфографике.

В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики коронавируса «Спутник V», разработанную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. Вторую российскую вакцину, которая получила название «ЭпиВакКорона», зарегистрировал новосибирский центр «Вектор».

Отметим, в настоящий момент в России начинается третий этап клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса, в которых планирует участвовать корреспондент ФАН.

Всего в мире на 20 октября зарегистрировано более сорока миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами пандемии стали более 1,1 миллиона заболевших.