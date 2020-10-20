Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Москва, 20 октября. Президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российских лидер проинформировал коллегу о шагах по деэскалации боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров для урегулирования нагорнокарабахской проблемы. Стороны отметили важность соблюдения договоренностей о прекращении огня.

Кроме того, Путин и Макрон выразили готовность продолжать тесную координацию России и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по линии Совета Безопасности ООН.

Также в ходе телефонного разговора Путин выразил соболезнования в связи с терактом 16 октября во Франции, в ходе которого был варварски убит учитель.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Армения и Азербайджан заключили перемирие. Стороны договорились прекратить огонь, провести обмен пленными и телами погибших. Но обстрелы вскоре возобновились. Ереван и Баку стали обвинять друг друга в уничтожении военной техники.