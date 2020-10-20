Мишустин заявил о готовности РФ поделиться опытом разработки вакцины

Москва, 20 октября. Россия готова оказать помощь в создании вакцины против коронавируса другим странам невзирая на политические взгляды. Об этом заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

«Мы готовы оказать помощь, поделиться любым опытом, который наработали за это время, и всегда открыты для диалога невзирая на политические, культурные, или любые другие различия. Это наша принципиальная позиция», — пояснил премьер.

По его словам, подобное сотрудничество может стать объединяющим фактором в международной борьбе с коронавирусом. Мишустин также добавил, что испытывает чувство гордости благодаря тому, что первая в мире вакцина была разработана в России.

«Мы планируем вывести на рынок и другие такие вакцины», — подчеркнул премьер.

В начале августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса, которую разработали специалисты научно-исследовательского центра имени Гамалеи. В настоящее время вакцина проходит пострегистрационный этап исследований. При этом в октябре испытания российской вакцины стартовали в Белоруссии и Венесуэле.