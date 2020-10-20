МИД РФ ответил на обвинения США в организации кибератак

Москва, 20 октября. МИД РФ категорически отвергает обвинения властей США в адрес российских правительственных структур в организации кибератак, заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

«Категорически отвергаем подобного рода домыслы. Российские государственные структуры не имеют никакого отношения к вредоносной деятельности в Интернете, как это пытаются представить в Вашингтоне», — говорится в заявлении.

По словам дипломата, за очередными бездоказательными обвинениями в адрес РФ стоят политические стремления русофобских сил в США «поддерживать на плаву» тему «российской угрозы» в преддверии выборов президента США.

Захарова напомнила, что отношение Москвы к выстраиванию взаимодействия в киберделах было сформулировано президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе в рамках заявления о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.

Захарова подчеркнула, что, судя по реакции США, в Вашингтоне не готовы к сотрудничеству на равноправной и взаимоуважительной основе. В США предложение Путина назвали «циничной пропагандой», причем заявление сделано на уровне замглавы федерального непрофильного ведомства.

Накануне Минюст США обвинил шесть россиян в якобы причастности к организации глобальных кибератак, целью которых было повлиять на президентские выборы во Франции, а также на политические процессы на Украине и в Грузии. Помимо этого, Штаты заподозрили россиян в кибератаке на организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году и американскую систему здравоохранения США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Вашингтона о том, что российские спецслужбы якобы причастны к хакерским атакам по всему миру, назвал его «рецидивами оголтелой русофобии».