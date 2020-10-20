ЛГБТ-фактор на выборах президента США: борьба за умы и сердца

Тема ЛГБТ занимает важное место на выборах президента США 2020 года. Если республиканцы, которых представляет действующий президент Дональд Трамп, выступают за консерватизм и семейные ценности, то их противники-демократы пытаются нанести удар по самому институту американской семьи. Здесь главную опасность представляет даже не сам кандидат в президенты от Демпарии — престарелый Джо Байден, а кандидат в вице-президенты Камала Харрис. Как ЛГБТ-фактор повлиял на борьбу за умы и сердца на выборах президента США, рассказывает статья «Мужчины и женщины США никогда не были так политически разделены, говорят опросы», опубликованная 19 октября в New York Magazine.

Война полов в США

Накал политических страстей в преддверии президентских выборов достиг в США небывалых масштабов. Усилиями всевозможных политических и общественных активистов от Демократической партии политическое противостояние может превратиться в настоящую войну полов, говорится в публикации в New York Magazine.

Все мы помним, что в 2017 году инаугурация Дональда Трампа запомнилась масштабными и прекрасно организованными демонстрациями феминисток. Тогда же сложилось устойчивое мнение, что, если мужчина уважает женщин и признает права секс-меньшинств, он не может быть сторонником Трампа. Нередки случаи, когда доходило до скандалов между супругами: политически активная жена могла воспринять как личное оскорбление намерение мужа голосовать за Трампа.

В ходе предвыборной кампании 2020 года мнения в США поляризировались еще сильнее. Теперь многие американские супруги считают, что обсуждать в семейном кругу политические убеждения друг друга — прямой путь к разводу. Исключение составляют верующие семьи, подавляющее большинство которых не только придерживается консервативных взглядов, но и является активными сторонниками Дональда Трампа.

ЛГБТ захватывают Америку

Показательным также является факт, что в 2020 году в США во всевозможные органы власти будут избираться 1006 представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, большинство из которых являются членами Демократической партии. Однако стоит напомнить, что несмотря на повсеместное насаждение толерантности и пропаганду «альтернативных» семейных ценностей, представители ЛГБТ составляют меньшинство в американском обществе. Это значит, что, если представительство секс-меньшинств во властных структурах США будет значительно увеличиваться, может сложиться странная ситуация: меньшинство будет диктовать, как жить большинству в самом прямом (сексуальном) смысле этого слова.

Барак Обама и ЛГБТ

Неудивительно, что часть агитации Демпартии направлена непосредственно на представителей американского ЛГБТ-сообщества. Напомним: за время своего восьмилетнего правления 44-й президент США Барак Обама немало сделал для уравнивания прав представителей сексуальных меньшинств с правами тех, кто придерживается традиционных взглядов на семью.

В ходе кампании 2020 года Демократическая партия пошла еще дальше. Демократы сделали акцент на PR-компанию среди представителей ЛГБТ в поддержку кандидата в вице-президенты Камалы Харрис. И, надо сказать, секс-меньшинства отвечают Камале взаимностью.

Право на аборт как фактор большой политики

Помимо поддержки ЛГБТ, представители Демократической партии и аффилированные с демократами организации ратуют за снятие любых ограничений на аборты, вне зависимости от того, наносит ли эта процедура вред женскому здоровью, или нет. Столь трепетным отношением к правам женщин американские демократы надеются заручиться голосами сторонниц принципа: «Мое тело — мое дело».

Кто будет рулить Америкой

Напомним: в свое время правительство Барака Обамы продвигало расширение прав ЛГБТ не только внутри США, но и по всему миру. Именно при нем институт семьи в США вступил в полосу затяжного кризиса. Одновременно сегодня в США также отмечается серьезный кризис консервативных ценностей.

Эти опасные тенденции делают предстоящее противостояние на выборах 3 ноября еще более острым. Сейчас фактически решается, кто будет рулить Америкой ближайшие четыре года: сторонники ЛГБТ и абортов или те, для кого семейные ценности — не пустой звук.