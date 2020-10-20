В Киеве заявили, что базы ВМС не спасут суверенитет разваливающейся Украины

Киев, 20 октября. Создание военно-морских баз для защиты Черноморского региона не спасут Украину от полной потери суверенитета. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Георгий Крючков, передает «ПолитНавигатор».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен построить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона. По его словам, Киев продолжает осуществлять модернизацию военных кораблей, а также создавать «войско, которое сможет защитить Украину на суше, на воде, в воздухе и киберпространстве».

Крючков отметил, что Киев может построить две военно-морские базы на побережье Черного и Азовского морей, потратив огромные средства. Однако эти военные объекты не станут гарантией суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Возможно, Украине действительно удастся построить базы на побережье Черного и Азовского морей. Но вряд ли они выступят гарантией суверенитета и территориальной целостности Украины, которая разваливается... Даже если правительство и начнет осуществлять эти планы, то это будет очередным бессмысленным расходованием средств, которое не поможет сохранить Украину», — уверен эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что создание военно-морских баз может оказать негативное влияние на «атмосферу стабильности» в Черноморском регионе. По его словам, в Кремле планируют проанализировать заявление Зеленского, отметив, что в нем не уточнялось, о чьих именно базах на Украине идет речь, а они могут быть «самые разнообразные»