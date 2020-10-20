США подтвердили готовность провести встречу с РФ по СНВ-3

Вашингтон, 20 октября. США готовы немедленно провести встречу с РФ, чтобы финализировать соглашение по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Соединенные Штаты готовы немедленно провести встречу, чтобы завершить работу над поддающимся проверке соглашением», — говорится в сообщении.

В американском ведомстве добавили, что США ценят готовность РФ достичь прогресса в вопросе о контроле над ядерными вооружениями. В Вашингтоне выразили надежду, что Россия уполномочит своих дипломатов вести переговоры по соглашению.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил инициативу, касающуюся СНВ-3. Глава государства предложил продлить СНВ-3 на год без дополнительных условий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что срок действия договора истекает в феврале 2021 года. А Путин в ответ подчеркнул, что миру грозит возможность лишиться этого важного соглашения.

Однако в Белом доме ответили отказом на это предложение. В администрации Дональда Трампа объяснили, что предложение якобы «обречено на провал» без учета временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.