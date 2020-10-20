Успенская отказалась от «токсичного» окружения

Москва, 20 октября. Королева русского шансона Любовь Успенская отказалась общаться с «токсичным» окружением. Певица решила оборвать связь со своей дочерью Татьяной Плаксиной, которая живет в США, пишет Infox.

Успенская заявила, что больше не хочет говорить об отношениях со своей дочерью. Она добавила, что Татьяна уже взрослый человек, ее поступки и поведение не стоит как-то оценивать.

Главное для певицы, чтобы Татьяна была счастлива. Она не требует от нее каких-то запредельных успехов. Если у журналистов есть вопросы о ее дочери, то лучше обращаться с ними напрямую к Плаксиной.

Успенская отметила, что пересмотрела свои взгляды на отношения с близкими людьми. Во время карантина у нее было время понять, кто действительно дорог, а от кого одни неприятности.

Королева шансона решила прекратить общение с такими людьми. Она сменила команду, дала расчет домработницам. Все эти перемены носят позитивный характер, они только к лучшему.

Успенская часто общается с телеведущей Миланой Тюльпановой, девушка приходится ей крестницей. Певица любит и сына Милановой от футболиста Александра Кержакова — Артема. Она довольна, что в ее окружении есть такие приятные люди.

Успенская пожалела, что всегда открывает душу «нараспашку», когда заводит друзей. Некоторые из них не оправдывают ее ожиданий.

Ранее адвокат Успенской Александр Бредихин заявил, что если Плаксина не прекратит употреблять запрещенные препараты, она погибнет.