Публицист объяснил, как план МВФ по спасению мира угрожает экономике РФ

Москва, 20 октября. Инициативы Международного валютного фонда (МВФ) по спасению мира с помощью улучшения экологии являются прямой угрозой российской экономической безопасности и бюджету. Об этом пишет в своей колонке публицист РИА Новости Иван Данилов.

По словам эксперта, во время своего выступления директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что больше нельзя игнорировать изменения климата, так как они создают серьезные угрозы для роста и процветания, что критично для людей и планеты.

«Наши исследования показывают, что при правильном сочетании зеленых инвестиций и более высоких цен на углерод мы можем достичь нулевых выбросов к 2050 году и помочь создать миллионы новых рабочих мест», — сказала глава МВФ.

Данилов отметил, что на практике при реализации данной инициативы страны Запада, 150 лет наслаждавшиеся результатами технического прогресса благодаря использованию углеводородов, останутся богатыми, а весь остальной мир принудят к бедности под флагом «защиты климата». Публицист пояснил, что план МВФ, по сути, означает запрет на дешевую электроэнергию, доступный бензин и доступные цены на отопление зимой.

«Высокие цены на углерод», о которых говорит глава МВФ, — это предвестник тех самых «углеродных тарифов», которые Евросоюз периодически угрожает ввести против России в отместку за то, что она имеет наглость иметь свой собственный дешевый газ и свою собственную дешевую нефть», — написал Данилов.

Эксперт подчеркнул, что при введении тарифов на углеводороды российские экспортеры, а также бюджет и социальные программы, ежегодно будет терять десятки миллионов долларов. По мнению Данилова, единственные рабочие места, которые создает зеленая энергетика, захватят международные чиновники и экоактивисты. Кроме того, как считает колумнист, при реализации плана МВФ европейские и американские компании из сферы зеленой энергетики могут начать продавать свою продукцию по завышенным ценам за счет государства и потребителей.