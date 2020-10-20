Бессараб рассказала, как снизить количество абортов в России

Санкт-Петербург, 20 октября. Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», как снизить количество абортов в России, передает корреспондент ФАН.

В ходе дискуссии на тему «Демографическая политика России. Вымирают ли русские люди?» эксперты обсудили тему абортов. Бессараб выразила мнение, как избежать большого количества данных операций.

«Аборт — это действительно убийство. Необходимо показывать, что это не медицинские материалы, а это плод, эмбрион, который хочет жить и который боится страшных металлических инструментов», — заявила депутат Госдумы.

Бессараб считает, что помогут в этом вопросе также документальные фильмы.

«Нужно показывать документальные фильмы перед решением о такой медицинской процедуре, чтобы женщина понимала, на что она идет. Чтобы осознавала, что она идет на убийство своего будущего ребенка», — добавила она.

Специалист обратила внимание на такой важный вопрос, как контрацепция.

«Если сейчас заговорить о запрете абортов или о том, чтобы сделать путь к абортам более тернистым, то, наверное, все феминистки мира будут готовиться к нападению. Нужно развивать отечественную промышленность по производству средств контрацепции. Это вопрос к Минпромторгу, потому что данные медицинские изделия крайне необходимы. Ведь они напрямую связаны с будущей женской способностью родить ребенка. Если женщина допустила такую чудовищную оплошность и аборт был сделан, то она может остаться бесплодной. Поэтому нужно объяснять юным девочкам, что контрацепция очень важна», — заключила Бессараб.

Ранее Союз женщин России раскритиковал идею ввести налог на бездетных жителей страны. Авторы инициативы считают, что такая мера позволила бы вывести страну из демографической ямы.