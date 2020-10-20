Российский модуль «Атака-Шорох» позволит обнаруживать беспилотники по звуку

Москва, 20 октября. Российские специалисты создали устройство, которое способно обнаруживать беспилотные летательные аппараты по звуку. Об этом сообщает пресс-служба государственной корпорации Ростех.

«Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех на выставке «Интерполитех-2020» впервые представил модуль акустической разведки «Атака-Шорох», который позволяет обнаруживать летящие в режиме радиомолчания беспилотники по звуку», — говорится в сообщении.

Модуль способен обнаруживать беспилотники на расстоянии от 150 до 500 метров. Кроме того, модуль способен выявлять чрезвычайные ситуации и правонарушения в городской среде, благодаря чему он может быть интегрирован в систему «Безопасный город».

«Это позволит, например, автоматически разворачивать камеры видеонаблюдения в направлении выявленного шума», — отмечается в сообщении.

Кроме того, модуль может быть интегрирован в систему радиопротиводействия беспилотным летательным аппаратам. После выявления дрона, модуль включит передатчик, который будет подавлять радиосигналы управления беспилотником.