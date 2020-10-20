Супруг Бородиной задумался о расставании с телеведущей

Москва, 20 октября. Супруг телеведущей Ксении Бородиной предприниматель Курбан Омаров задумался о расставании с женой. Об этом сообщает интернет-издание «Утро.ру».

Блогер поделился, что отношения с супругой за время совместной жизни изменились. По его словам, ведущая «Дома-2» перестала ценить его чувство юмора, однако раньше такого не было. На фоне таких мыслей мужчина даже начал подумывать о разрыве с супругой.

Однако это заявление было больше похоже на шутку, так что трагичных новостей в жизни звездной семьи не предвидится. Предприниматель разместил в Сети забавный видеоролик, как на отдыхе мужчина всюду следует за своей супругой и рассказывает ей смешные истории. Однако Ксению истории мужа не увлекли и на кадрах видно, как она отдаляется от Курбана.

Многие подписчики Омарова тут же поспешили высказать свое мнение на этот счет. Они считают, что такое поведение Бородиной, явно свидетельствует о потере интереса к мужу и дальнейшему разрыву отношений.

«Нет взаимности в юморе, вам уже видимо не по пути», — отметил один из подписчиков.

Курбан решил ответить на реплику фолловера.

«Реально, раньше над всеми шутками смеялась. Тоже думаю, разбегаться пора», – в шутку ответил блогер.

Несмотря на юмор ситуации, не редко в Сети появляются слухи о реальном расставании пары. Однако влюбленные продолжают жить вместе. Недавно интервью с Омаровым довело Бородину до слез.