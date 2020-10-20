Вирусолог объяснил многообразие вакцин от коронавируса в России

Москва, 20 октября. Многообразие вакцин от коронавируса в России связано с необходимостью обеспечить людям возможность выбора, объяснил НСН вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

«Наличие нескольких вакцин – это очень правильно. Эти вакцины отличаются по технологии, и люди смогут выбирать ту вакцину, которая им подходит», — указал специалист.

Зуев отметил, что в последние годы в обществе появилось мнение об «опасности и даже бесполезности» вакцинации. А все из-за нежелательных последствий введения препарата. Вирусолог связал их с распространением различных аллергий, которые вызвало ухудшение экологии.

«Нежелательные реакции на вакцинацию, особенно у детей, возможны, но лучше ничего для защиты от инфекций нет», — заключил он.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавирусной инфекции нового типа. Наиболее известный препарат — «Спутник V» — создал Центр имени Гамалеи. Его зарегистрировали еще в августе.

Кроме того, на прошлой неделе было объявлено о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, созданной новосибирским центром «Вектор». В Роспотребнадзоре считают, что в ноябре регистрацию может пройти препарат московского Центра имени Чумакова.