Медведев предложил создать в РФ систему быстрой защиты от новых инфекций

Москва, 20 октября. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал создать в России систему, которая позволит быстро и эффективно защищаться от угроз новых инфекций, сообщает РИА Новости.

«Нам нужно использовать имеющиеся механизмы защиты и создать такую систему, вот на этом я хочу сделать специальный акцент, которая позволит нам быстро, по определенному алгоритму, и в то же время эффективно защищаться от новых угроз», — сказал Медведев на первом заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания системы защиты от новых инфекций.

Зампред Совбеза РФ отметил, что инфекции и вирусы всегда находятся рядом с человеком, проблемы были и раньше. Однако к этому необходимо готовиться.

В ходе заседания Медведев также призвал не забывать о старых заболеваниях. По его словам, сегодня появляются не только новые, но и возвращаются старые, подчас позабытые уже заболевания.