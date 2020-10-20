Врач рассказал, кому может грозить потеря слуха из-за коронавируса

Москва, 20 октября. У пациентов с гипертонией, атеросклерозом и сахарным диабетом может наблюдаться ухудшение слуха из-за коронавируса. Об этом заявил профессор и врач-отоларинголог Валерий Свистушкин, передает KP.Ru.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя горла, носа и уха сообщили, что заразившиеся коронавирусом пациенты испытывают звон и шум в ушах. При этом исследователи уверены, что в дальнейшем такие пациенты могут потерять слух.

Свистушкин отметил, что данные о влиянии коронавируса на ухудшение слуха требуют изучения, так как в настоящее время зафиксированы лишь единичные случаи.

«Среди наших больных таких были единицы. В мире их тоже немного — есть данные о некотором количестве в Великобритании и египетское исследование, где фигурируют около 20 пациентов. Насколько «виновен» в нарушении слуха сам вирус, в какой степени он влияет на слуховые клетки — еще нужно разбираться, это требует изучения», — пояснил профессор.

Он также добавил, что существует гипотеза, согласно которой коронавирус нарушает работу нервных клеток, отвечающих за первичное восприятие звуковых волн. Кроме того, ученые предполагают, что коронавирусная инфекция может оказывать воздействие на сосуды, которые питают нервный аппарат.

Свистушкин подчеркнул, что в настоящее время невозможно точно спрогнозировать возникновение подобного осложнения. Однако можно предположить, что в группе риска находятся люди, которые изначально предрасположены к тугоухости. Среди таких пациентов могут быть люди с гипертонией, атеросклерозом, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми изменениями.

«Пока исследований в этой области не было, мы говорим о предположениях», — подчеркнул эксперт.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу гораздо хуже вырабатываются у пожилых людей, а также у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками и испытывает постоянный стресс.