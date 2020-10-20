В ЛНР сообщили о попытке украинских силовиков помешать работе СММ ОБСЕ

Луганск, 20 октября. Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы помешать работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Попасной в Донбассе. Об этом сообщил ЛИЦ со ссылкой на пресс-службу управления Народной милиции ЛНР.

В ЛНР отметили, что мобильная группа 20-го отдельного батальона РЭБ ВСУ препятствовала работе беспилотников СММ ОБСЕ, чтобы не допустить обнаружения запрещенного вооружения в зоне ответственности 30-й бригады в районе Попасной.

Отметим, ранее в ЛНР неоднократно сообщали об использовании украинскими силовиками средств РЭБ для препятствования работе ОБСЕ.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.