Российская туристка пожаловалась на «все включено» в отеле Египта

Хургада, 20 октября. Российская туристка, которая провела отпуск с семьей в одном из отелей Египта, пожаловалась на отдых по системе «все включено». Впечатлениями она поделилась в своем блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам женщины, она и ее близкие поселились в бюджетном четырехзвездочном отеле в Хургаде. Россиянка призналась, что многого от отдыха она не ждала, поскольку за одну ночь на троих семья платила всего 3,5 тысячи рублей. Однако еда в отеле все равно стала для женщины настоящим разочарованием, поскольку, по словам автора блога, не дотягивала даже до уровня трехзвездочного отеля.

«Питание на уровне «просто не умереть с голоду», — написала жительница РФ.

Россиянка сообщила, что на завтрак гостям предлагали только яичницу, вареные яйца, омлет и выпечку.

«Еще есть немного зелени и совершенно несъедобные сыр и колбаса. Даже боюсь предположить, из чего их делают», — поделилась женщина.

На обедах и ужинах в отеле ситуация была лучше, но все равно, как утверждает автор блога, не дотягивала до уровня четырех звезд. На обед гости могли выбрать один из нескольких видов гарниров, а к ним чаще всего приходилось брать курицу-гриль. На ужин постояльцы могли ходить в рестораны, работающие по системе а-ля карт, в которых, по словам россиянки, кормили относительно вкусно. Также женщина отметила, что в отеле есть проблемы со спиртным и с безалкогольными напитками

«Все какое-то очень химозное. Спасал только местный напиток каркаде, который был действительно хорош», — сообщила автор блога.

Ранее россиянка раскрыла схемы обмана туристов в Египте. Например, женщина рассказала, как в отеле ей подсунули меню с завышенными ценами.