Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по уровню заболеваемости коронавирусом уже через две недели. 16 тысяч инфицированных — не критичная цифра для России, будет еще больше. Об этом в комментарии ФАН заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

В России зафиксирован новый рекорд по заболеваемости COVID-19. По информации оперативного штаба, за прошедшие сутки в стране выявили 16 319 инфицированных. Всего за время пандемии медики зарегистрировали 1 431 635 случаев коронавируса. За весь период эпидемии в РФ зафиксировали 24 635 летальных исходов, 269 из которых за последние сутки. Полностью успешно вылечились 1 085 608 человек, 9 704 из них — за минувшие сутки. Зараженные коронавирусом были выявлены во всех регионах России.

Российский вирусолог, профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал ФАН, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости, а также признался, что не видит ничего страшного в увеличившимся количестве зараженных.

«Эпидемия в России разрастается, но 16 тысяч для такой огромной страны — не такая уж страшная цифра. Во многих странах каждый день заболевает большее число людей, куда большее количество людей находится в тяжелом состоянии. В общем, для нашей страны рост — это неприятно, конечно, но не катастрофично», — рассказал Альтштейн.

Вирусолог выразил надежду, что до конца месяца страна сможет выйти на плато, а также назвал приблизительную цифру максимального количества заболевших в сутки.

«До спада количества зараженных мы еще должны дойти до самого верха. Я надеюсь, что к концу октября мы дойдем до плато. Максимальное число заболевших коронавирусом, я думаю, не будет достигать более 18 тысяч в сутки. До конца года рост заболевших COVID-19 должен остановиться», — обнадеживает эксперт.

Профессор заявил, что вакцинация населения существенно поможет в борьбе с эпидемией, но не исключит пандемию полностью.

«Вакцинация от COVID-19 может снизить количество инфицированных. Вакцина вряд ли поможет справиться с пандемией полностью, но помочь может. Людей, болеющих коронавирусом, станет значительно меньше», — считает Альтштейн.

Также вирусолог отметил и хорошую тенденцию: у большинства людей наблюдается бессимптомное течение вируса и быстрое выздоровление. Есть, конечно, и тяжелые больные, но, возможно, с течением времени вирус станет не таким зловредным. По его мнению, через пару лет коронавирус превратится в обычное сезонное заболевание, которое будет протекать с менее серьезными рисками для жизни и здоровья человека.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн называл ситуацию с заболеваемостью в стране серьезной. Эксперт призывал людей продолжать соблюдать предъявляемые государством правила, он отмечал, что если меры перестанут соблюдаться, то эпидемия будет развиваться. Также Альтштейн говорил, что не стоит ожидать, что коронавирус исчезнет и растворится сам по себе. Кроме того, он заявлял, что в России существует достаточно мощная санитарно-эпидемиологическая система, которая сложилась еще при советской власти.