Пашаев дал прогноз по апелляции Ефремова

Москва, 20 октября. Суд, скорее всего, не станет смягчать приговор Михаилу Ефремову. Если год скинет — и то будет счастье, заявил в беседе с телеканалом 360 бывший адвокат актера Эльман Пашаев.

Пашаев добавил, что знает судью, которая будет рассматривать жалобу на приговор артисту. По его словам, ее можно назвать грамотной, но строгой. Отдельно он прошелся по действиям нового адвоката Ефремова. По его мнению, защита запросила слишком мало экспертиз.

«Но если экспертиза что-то установит, то может быть переквалификация. Но я мало верю в это все», — признался он.

Пашаев добавил, что очень хотел бы, чтобы суд освободил артиста, но, скорее всего, чуда не произойдет.

«Дай Бог, чтобы освободили и дали условный срок. Но с той позиции, с которой они пошли — шансов нет», — считает юрист.

Коснулся он и заявления прокуратуры о том, что в его работе не было выявлено нарушений.

«Знаете, если бы юридическая помощь была оказана непрофессионально, меня бы размазали бы на всю страну», — подчеркнул Пашаев.

Экс-адвокат также отметил, что надзорное ведомство просто «доводили жалобами, в которых писали «ахинею» о том, что он якобы давил на Ефремова.

«Даже если бы это и было, где в законе написано, что за это нужно смягчить приговор. Поэтому прокуратура не выдержала», — уверен он.

Пашаев добавил, что после рассмотрения апелляционной жалобы раскроет подробности своих взаимоотношений с Ефремовым. Но пока что юрист предпочитает держать все в секрете, «чтобы не мешать суду».

Как сообщалось ранее, рассмотрение апелляции на приговор актеру должно было состояться сегодня, но суд отложил заседание на 22 октября. К этому времени родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП на Садовом кольце, должны будут ознакомиться с результатами независимой экспертизы.