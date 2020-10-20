В Израиле предупредили об угрозе создания Украиной «грязной бомбы» 

Тель-Авив, 20 октября. Россия не позволит Украине восстановить свой ядерный статус и начать разработку угрожающих миру вооружений массового поражения, например «грязной бомбы». Об этом заявил представитель спецслужб Израиля, передает «ПолитРоссия».

Ранее экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что Киев обладает необходимым научным и технологическим потенциалом для восстановления ядерного статуса. Он обратил внимание, что Украина может создать ядерное оружие, если страны Запада не будут оказывать достаточную поддержку в вопросе противостояния России.

Представитель спецслужб Израиля не исключил, что украинские власти все-таки могут предпринять попытки по разработке и созданию так называемой «грязной ядерной бомбы». Подобный сценарий вполне реален и может быть реализован уже в ближайшем будущем. Однако мировое сообщество сделает все возможное, чтобы не допустить появления ядерного оружия в самом центре Европы.

Он также подчеркнул, что попытки Украины создать подобные системы массового уничтожения не останутся без ответной реакции со стороны России. Если Киев все-таки начнет разработку ядерного оружия, Москва ликвидирует все объекты, на которых проводятся подобные работы, считает он. При этом ракетный удар будет нанесен при согласовании с представителями Европейского союза и США.

«Стоит следить и за возможностью создания и применения Украиной «грязной бомбы», это очень реальная угроза. С огромной вероятностью Россия уничтожит объекты, на которых они будут производиться, причем, скорее всего, получив кулуарное одобрение со стороны лидеров ЕС и Запада», — резюмировали в спецслужбах Израиля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится построить две новые военно-морские базы — стратегические объекты, которые позволят «защитить Черноморский регион».