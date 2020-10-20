Американский эсминец «Росс» вошел в Баренцево море

Вашингтон, 20 октября. Ракетный эсминец «Росс» ВМС США прибыл в Баренцево море в понедельник, 19 октября. Об этом говорится в сообщении Шестого флота ВМС США.

В американском ведомстве отметили, что это уже третий заход эсминца ВМС США в акваторию Баренцева моря за год. Капитан корабля Джон Д. Джон заявил, что заход «Росса» показывает динамичную способность США вести деятельность в любой точке мира.

Переход в Баренцево море, наряду с предыдущим арктическим опытом, обеспечивает готовность экипажа к выполнению всего спектра морских операций, подчеркнуло командование американского флота. США входят в число арктических государств и вместе с союзниками проводят наземные, надводные и воздушные операции в регионе, говорится в сообщении.

Ранее Китай обвинил американский эсминец «Джон Маккейн» в нарушении морских границ у архипелага Сиша (Парасельские острова). Силы морской авиации ВМС НОАК потребовали от эсминца немедленно покинуть акваторию. В Китае заметили, что Вашингтон не раз направлял свои корабли в Южно-Китайское море для демонстрации силы. В КНР напомнили, что обладают неоспоримым суверенитетом над островами и акваториями возле них.