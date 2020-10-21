Путинский пакет законов запретит чиновникам иметь счет и паспорт вне России

Президентский пакет законопроектов будет рассмотрен 21 октября на пленарном заседании Госдумы. Речь идет о формировании правительства и Конституционного суда, назначении глав силовых ведомств и внешней разведки, а также о запрете омбудсменам иметь счета за рубежом. При рассмотрении документов представителями главы государства будут сопредседатели рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

Законопроекты могут быть приняты уже в нынешнюю осеннюю сессию, заявил ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, во исполнение новых конституционных норм понадобится принять более ста документов.

«Когда мы готовили перечень предполагаемых законодательных актов, которые вытекают из Конституции, мы подготовили 100 законов, которые должны быть изменены. Так вот, мы сейчас видим, что их будет гораздо больше. Не 100 и даже, наверное, не 150, а гораздо больше», — пояснил Крашенинников.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля. За них проголосовали 77,92% граждан, принявших участие в волеизъявлении. Изменения вступили в силу 4 июля, а 23 сентября президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы пакет законопроектов, направленных на реализацию поправок в Основной закон.

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Законопроекты, готовые к основному чтению

Во втором, основном чтении депутаты рассмотрят три проекта, касающихся формирования правительства, Конституционного суда и прокуратуры.

Согласно первому проекту, председатель правительства, его заместители и федеральные министры, кроме глав силовых ведомств, назначаются главой государства после их утверждения в Госдуме. На принятие решения депутатам отводится неделя. Кандидатуру главы кабмина предлагает президент, а вице-премьеров и министров — председатель правительства. Президент может снять премьер-министра с должности, не распуская правительство.

Кроме того, главы федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации. С этой целью глава государства вносит представление в верхнюю палату, а она в течение недели письменно сообщает о результатах рассмотрения кандидатуры. Кабмин могут наделить полномочиями по защите семьи и детства, в частности брака как союза мужчины и женщины.

Новый проект закона о правительстве подразумевает возможность совмещать должности федерального министра или вице-премьера с губернаторством или управлением новыми федеральными территориями, понятие о которых появилось в обновленной Конституции. Как рассказал журналистам Павел Крашенинников, норма дает возможность совмещения федеральной должности с губернаторством.

«Пока эта норма никак не наполнена, но мы будем смотреть, как это будет развиваться», — добавил депутат.

В законопроекте «О Конституционном суде» указывается, что КС состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Ранее он состоял из 19 человек, а у председателя было два заместителя. КС получает право проверять конституционность федеральных законопроектов до их подписания президентом и местных — до их официального обнародования. Также он сможет разрешать вопросы об исполнении решений межгосударственных органов, международных или иностранных судов, если они противоречат Основному закону или основам публичного правопорядка в России.

Отметим, что в этот документ была внесена поправка о запрете судьям Конституционного суда критиковать его решения в СМИ и Интернете, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения. Как объяснил глава комитета Совфеда по госстроительству и законодательству Андрей Клишас, публичная критика судьями КС его решений направлена на подрыв авторитета судебной власти и института конституционного контроля.

«Особое мнение судей зачастую воспринимается общественностью как позиция самого Конституционного суда, что влечет за собой неправильную интерпретацию его решений. Конституционный суд является органом государственной власти», — подчеркнул Клишас.

Согласно третьему президентскому законопроекту, прокуроры регионов, военных и других специализированных прокуратур будут назначаться на должность после консультаций президента с Советом Федерации. Сейчас они назначаются главой государства по представлению генерального прокурора. Освобождать их от должности также будет президент.

Кроме того, противоречащие Конституции решения межгосударственных органов не подлежат исполнению в России. Вводится запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства или вида на жительство. К тому же, сотрудники прокуратуры будут обязаны уведомлять руководство о прекращении российского гражданства.

Законопроекты первого чтения

В среду Госдума также планирует рассмотреть в первом чтении вторую часть президентского пакета: о безопасности, внешней разведке, об уполномоченном по правам человека и о судебной системе.

Согласно новеллам, Совет Федерации будет рассматривать кандидатуры глав Службы внешней разведки и ФСБ по представлению президента. По действующему законодательству, их назначает и снимает непосредственно глава государства. Для сотрудников органов безопасности и внешней разведки запрещается иметь вид на жительство или иной документ о праве проживания на территории иностранного государства.

Уточняется статус и задачи Совбеза — это защита суверенитета, независимости и государственной целостности, предотвращение внутренних и внешних угроз, пресечение действий, направленных на отчуждение части территории РФ, а также призывов к таким действиям. Также устанавливается запрет для зампредседателя, секретаря и членов Совбеза на хранение денежных средств за рубежом — как наличными, так и в банках.

Уполномоченному по правам человека, в свою очередь, предлагается запретить иметь иностранные счета, вклады и гражданство. Президентский омбудсмен будет обязан постоянно проживать в России. Уточняется, что уполномоченным по правам человека может быть гражданин РФ не моложе 35 лет.

Кроме того, вносятся изменения в законы о Верховном суде и судебной системе, описывающие статус судей, органы судейского сообщества, суды общей юрисдикции, арбитражные, военные и другие суды. Это позволит президенту запускать процедуру прекращения полномочий тех или иных судей, в том числе председателей, заместителей и судей Конституционного и Верховного судов, а также кассационных и апелляционных судов. Им также запрещается иметь гражданство другого государства или вид на жительство.

Защиты от иностранного влияния

Законопроекты Владимира Путина, связанные с поправками в Конституцию, создают механизмы защиты страны от влияния извне, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что одна из самых важных инициатив в этом направлении — запрет чиновникам иметь гражданство и вид на жительство другой страны, а также счета в иностранных банках.

«Такое решение также укрепляет нашу страну, защищает ее от влияния извне. Запрет иметь счета за рубежом распространится и на уполномоченного по правам человека, чья задача — отстаивать права наших граждан. И крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим», — сказал Володин.

В Совете Федерации пообещали рассмотреть внесенные Путиным инициативы в приоритетном порядке. На встрече президента с верхней палатой парламента спикер Валентина Матвиенко подчеркнула, что такая же серьезная работа по внесению изменений в региональные и местные законы ждет и парламенты субъектов РФ.

«Предстоит большая работа по адаптации значительного массива федерального законодательства к новым конституционным реалиям. Вчера вы уже внесли первый пакет законов. Мы, безусловно, рассмотрим их в приоритетном порядке», — сказала политик.

По мнению политолога Дмитрия Абзалова, после принятия поправок в Основной закон необходимо было оформить их именно в качестве федеральных законов. Он объяснил ФАН, что новые нормы не могли бы правильно заработать без соответствующих обосновывающих документов.

«Вот и началась активная сессия Госдумы, и этот пакет законопроектов депутатам предстоит принять как можно быстрее — до проекта о федеральном бюджете на следующую трехлетку, — заявил эксперт. — Пакет будут принимать в ускоренном темпе, потому что нельзя допустить, чтобы мы жили по бюджету «доконституционному»: это может привести к целому ряду проблем в будущем году».

Абзалов добавил, что рассмотрение документов во втором чтении будет наиболее интересным, так как депутаты разных фракций будут предлагать свои поправки. Теперь у российского парламента расширяется функционал, уточнил собеседник агентства.

Политолог Алексей Мартынов убежден, что люди, принимающие принципиальные государственные решения, имеющие доступ к рычагам по распределению государственных ресурсов, должны быть избавлены от любых других мотиваций, кроме обеспечения интересов России.

«Запрет для чиновников различного уровня на иностранное гражданство и зарубежные счета нужно теперь прописать в законах, так как это уже записано в Конституции. Основной закон изменить очень сложно. Теперь ни при каких обстоятельствах люди с двойным гражданством не смогут оказаться на федеральных и высших региональных государственных должностях. Это коснется и их ближайших родственников: жен, несовершеннолетних детей», — отметил он.

По словам эксперта, блок конституционных поправок устанавливает устойчивый баланс, перераспределяя часть конституционных полномочий главы государства между исполнительной, парламентской и судебной ветвями власти.

«В структуре власти необходимо произвести много изменений, связанных в первую очередь с текущими вызовами, которые стоят перед страной. С другой стороны, нужно убрать те умышленные или случайные прорехи, которые были в той кризисной Конституции 1993 года, — сказал Мартынов. — Тогда у президента было сосредоточено максимальное количество полномочий. Сейчас большая часть этих полномочий перераспределяется между ветвями ветвями. Например, значительно увеличивается роль российского парламента, что приводит к сбалансированности самой власти и ее открытости».

Напомним, ранее ФАН сообщил, какие поправки ко второму чтению в первую часть президентских законопроектов предлагают внести депутаты Госдумы и сенаторы. Речь идет о пакете законодательных инициатив о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре.