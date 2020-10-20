Автор фильма «Скобцева — Бондарчук» рассказала о своей великой наставнице

Автор фильма «Скобцева — Бондарчук. Одна судьба» Лада Негруль отреагировала на смерть своей наставницы — народной артистки России Ирины Скобцевой. Она ушла из жизни в один день со своим супругом — великим актером и режиссером Сергеем Бондарчуком, но через 26 лет. О смерти Ирины Скобцевой сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Art Pictures, основанной сыном актрисы Федором Бондарчуком.

«Ужасная новость. Умерла мой педагог Ирина Константиновна Скобцева-Бондарчук. Наша прекрасная королева ушла день в день со своим мужем Сергеем Федоровичем Бондарчуком, которого не стало 20 октября 1994 года. Светлая память и бесконечная благодарность», — отреагировала на трагическое известие певица и актриса Ирина Кара.

Поэтесса, актриса и режиссер Лада Негруль в 2012 году сняла фильм «Скобцева — Бондарчук. Одна судьба». Лада рассказала ФАН, какой Ирина Скобцева запомнилась тем, кто имел счастье общаться с этой великой актрисой.

«Совершенно невозможно представить себе, что Ирина Константиновна ушла, — с горечью сказала Лада в комментарии Федеральному агентству новостей. — Она была такая живая… И великая, и «хулиганка», и любительница прекрасных анекдотов. Она всегда всем поднимала настроение».

Негруль отметила, что Скобцева больше известна по амплуа героинь (фильм Георгия Данелии и Игоря Таланкина «Сережа», киноэпопея «Война и мир» Сергея Бондарчука и т. д.), но она также была замечательной характерной актрисой.

«Ирина Константиновна была и замечательная лирическая героиня, и великолепная характерная актриса, а еще — душа любой компании, — вспоминает Лада. — Она была и другом потрясающим, интересовалась жизнью всех, кого оберегала и согревала. Невозможно представить, что ее больше нет… Мы были последним курсом ее и Сергея Федоровича [Бондарчука] во ВГИКе. В своем фильме я постаралась сказать о них все, что могла. В том числе о том, что без Ирины Константиновны, без ее внешне незаметного, порой негласного, но абсолютно незаменимого участия не было бы великих фильмов Сергея Федоровича. Она была непосредственной участницей на всех этапах, для Сергея Федоровича это была вдохновительница, муза… И самое потрясающее, что они ушли в один день с разницей в 26 лет. Сегодня день ухода Сергея Федоровича. И вот — 26 лет разницы…» — говорит Лада Негруль.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. После школы поступила на исторический факультет МГУ, играла в студенческом театре. Окончив университет, поступила в Школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем — режиссером и актером Сергеем Бондарчуком.

В кино Скобцева дебютировала в 1955 году, сыграв Дездемону в фильме Сергея Юткевича «Отелло». За эту роль в Канне она была удостоена звания «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». За всю жизнь снялась в более чем 80 фильмах и телесериалах. С 1970 года Ирина Скобцева вместе с Сергеем Бондарчуком вели актерскую мастерскую во ВГИКе.

Скончалась в Москве на 94-м году жизни. Причина смерти не указывается. О времени и месте похорон народной артистки России Ирины Скобцевой будет сообщено дополнительно, по предварительной информации, ее похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с супругом Сергеем Бондарчуком.