Михалков признался, что пьяным забыл статуэтку «Оскар» в неизвестной машине

Москва, 20 октября. Режиссер Никита Михалков признался, что в 1994 году получил престижную премию американской киноакадемии и оставил статуэтку «Оскар» в неизвестной машине. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Как отметил режиссер, произошло это из-за того, что он был сильно пьян. На торжественной церемонии компанию Михалкову составила его маленькая дочь Надя. Во время перерывов они вместе выходили из зала и переводили дух от волнения.

«Мы четыре раза были в шорт-листе лучшего фильма на иностранном языке, поэтому ждали победы. Во время перерывов я пил виски, это было то ли шесть, то ли восемь раз. В какой-то момент Надя говорит: «Ну, что ты так нервничаешь. Мы что корову проигрываем?» — с улыбкой вспоминает режиссер.

После объявления победы, режиссер ехал в отель на машине. Из-за того, что был изрядно пьян, так и оставил заветную статуэтку в салоне авто, который уехал в неизвестном направлении вместе с престижной наградой.

«Никто не запомнил, что это был за автомобиль, не говоря уж про номера. Все только ругались. Скажу одно, об «Оскаре» мечтают все. Это словно победа на олимпийских играх», — отметил Никита Михалков.

Заветную статуэтку режиссер получил за фильм «Утомленные солнцем».

Дочь Михалкова Надя пошла по стопам отца, она сняла свой первый фильм, в котором выступила в качестве режиссера. Знаменитый отец назвал ее фильм ужасов «Проигранное место» — достойным дебютом.