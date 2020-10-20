Путин призвал обеспечить доступность банковского рынка для граждан

Москва, 20 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что все банковские услуги должны быть доступными для граждан. Об этом глава государства сообщил в ходе рабочей встречи с главой правления «Россельхозбанка» Борисом Листовым, передает пресс-служба Кремля.

«Доступность надо, конечно, обеспечивать для клиентов, доступность банковского рынка», — сказал президент.

В свою очередь Листов проинформировал Путина о текущей деятельности «Россельхозбанка», отметив, что кредитная организация ведет работу, направленную на обеспечение доступности услуг как очно, так и через цифровые каналы

В конце встречи Путин поздравил «Россельхозбанк» с 20-летием, отметив, что банк входит в топ-5, по объемам кредитного портфеля.